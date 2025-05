Ο Σκαριόλο αποθέωσε τον Γιουλ: «Έκανες την δουλειά μου πιο εύκολη»

Ο Σέρχιο Γιουλ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Ισπανίας και όπως ήταν φυσικό, ο Σέρχιο Σκαριόλο έστειλε το δικό του μήνυμα στον εμβληματικό παίκτη που είχε υπό την καθοδήγησή του ως ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας.

Ο 37χρονος γκαρντ έκλεισε το κεφάλαιο μιας μακράς και επιτυχημένης πορείας. Στο παλμαρέ του με τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας κέρδισε συνολικά 7 μετάλλια σε κορυφαίες διοργανώσεις.

Ως αποτέλεσμα, ο Γιουλ δεν θα δώσει το παρών στο φετινό Eurobasket. Ο σπουδαίος γκαρντ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη «φούρια ρόχα» το 2009 και στα 16 χρόνια προσφοράς του συμπλήρωσε 173 συμμετοχές.

Los malos dicen que he retrasado el avión de Abu Dhabi por no emocionarme escuchándote…almenos he llegado a tiempo para darte las gracias por haber sido a la vez tan grande, y tan normal. Has hecho mi trabajo más fácil: te echaré mucho de menos. Gracias por tanto, Chechi… pic.twitter.com/wxIRkocjrj

— Sergio Scariolo (@sergioscariolo) May 26, 2025