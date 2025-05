Ρεάλ Μαδρίτης: «Βλέπει» Μίτσιτς, κλείνει και τον Μαλεντόν

Ο Βασίλιε Μίτσιτς αποτελεί δίχως αμφιβολία ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα αυτή την στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αφού όλα δείχνουν πως έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει στη Euroleague και να μην παραμείνει στο ΝΒΑ όπου έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο με τους Φοίνιξ Σανς.

Συνεπώς τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν, με πολλές ομάδες να είναι εκείνες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους προς τον παίκτη και θέλουν να τον κάνουν δικό τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναφέρει η «Meridian», η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μπει δυναμικά στην… κούρσα για τον Σέρβο γκαρντ, με τους «μέρενγκες» να μπαίνουν δυναμικά στην αγορά. Η «Meridian» τονίζει χαρακτηριστικά πως ο Μίτσιτς έχει ξεκαθαρίσει προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι για να επιστρέψει θα χρειαστεί να του δώσουν ένα ποσό που ανέρχεται στα πέντε εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ευρώπη.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με ένα άλλο ρεπορτάζ, αυτό του Ματέο Αντρεάνι, οι «μερένγκες» τα έχουν βρει σε όλα και με τον Τεό Μαλεντόν. Ο Γάλλος γκαρντ, που επέστρεψε φέτος από το ΝΒΑ για λογαριασμό της Βιλερμπάν, είχε δηλώσει πως σκοπός του ήταν αγωνιστεί κάποια στιγμή στη «βασίλισσα», ενώ πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν, όντας ένας από τους καλύτερους γκαρντ της Euroleague.

Theo Maledon —-> Real Madrid.

Contract details:

3 years.

6 million euro total.

He will the first big signing of the summer for Real Madrid. pic.twitter.com/73oqyCXcsp

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 27, 2025