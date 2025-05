«Έκλεισε στη Μονακό ο Μίροτιτς» (pic)

Παίκτης της Μονακό και του Βασίλη Σπανούλη αναμένεται να γίνει ο Νίκολα Μίροτιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρει ο Ντονάτας Ούρμπονας οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια και ο Μαυροβούνιος φόργουορντ, με ισπανικό διαβατήριο, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο σεζόν με τους Μονεγάσκους.

Ο Μίροτιτς μπορεί να έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο, όμως σύμφωνα με τις πηγές του έγκυρου Λιθουανού δημοσιογράφου θα ενεργοποιήσει την οψιόν που υπάρχει στη συμφωνία του με τον ιταλικό σύλλογο και θα αποχωρήσει με προορισμό το Πριγκιπάτο.

Η Μονακό δείχνει έτσι πως θέλει να εμφανιστεί ακόμα πιο δυνατή τη νέα σεζόν και να διεκδικήσει το τρόπαιο, το οποίο έχασε στον τελικό με τη Φενέρμπαχτσε, προσθέτοντας στη… μηχανή της έναν πολύ σημαντικό και έμπειρο παίκτη στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

