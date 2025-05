Ο ΜακΚίσικ σκέφτεται να αποσυρθεί από το μπάσκετ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 97-93 του Παναθηναϊκού στο ματς της παρηγοριάς και έριξε αυλαία στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις 30/5 στο ΟΑΚΑ και τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ωστόσο, η είδηση ήρθε από τον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος προχώρησε σε μία απρόσμενη αποκάλυψη σχετικά με το μέλλον του και τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ δήλωσε στο λιθουανικό «Basketnews» πως σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μετά από έξι χρόνια στον Ολυμπιακό.

Υπενθυμίζεται πως ο ΜακΚίσικ έχει συμβόλαιο που ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με τον παίκτη του Ολυμπιακού να δείχνει τη διάθεση να μην συνεχίσει αλλού την καριέρα του μετά τους ερυθρόλευκους, με τους οποίους δέθηκε και καταξιώθηκε στο κορυφαίο επίπεδο.

