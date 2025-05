Οι φωτογραφίες αλλά και τα πλάνα που προβλήθηκαν για τις υποτιθέμενες μαζικές δολοφονίες λευκών Νοτιοαφρικανών που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια τεταμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη ήταν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Αυτοί είναι όλοι λευκοί αγρότες που θάβονται», είπε ο Τραμπ, κρατώντας ψηλά ένα αντίγραφο ενός άρθρου συνοδευόμενου από μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της αμφιλεγόμενης συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με τον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόζα.

Η φωτογραφία που συνοδεύει το άρθρο ήταν στην πραγματικότητα ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε από το Reuters στις 3 Φεβρουαρίου και στη συνέχεια επαληθεύτηκε από την ομάδα επαλήθευσης γεγονότων του πρακτορείου ειδήσεων, το οποίο έδειχνε εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να σηκώνουν σακούλες με πτώματα στην πόλη Γκόμα του Κονγκό.

Η εικόνα αντλήθηκε από πλάνα του Reuters που τραβήχτηκαν μετά από θανάσιμες μάχες με τους αντάρτες M23 που υποστηρίζονται από τη Ρουάντα.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Σε άλλο σημείο της συνάντησης, ο Τραμπ έστησε ενέδρα στον Ραμαφόζα παίζοντας ένα βίντεο που, όπως ισχυρίστηκε, αποδείκνυε ότι διαπράττεται γενοκτονία εναντίον λευκών στη Νότια Αφρική. Μέσα σε αυτό υπήρχαν πλάνα που ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ έδειχναν τους τάφους περισσότερων από χιλίων λευκών αγροτών, σημαδεμένους με λευκούς σταυρούς.

Το βίντεο – που τραβήχτηκε σε έναν αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις μικρές πόλεις Νιούκαστλ και Νορμανδάιν στη Νότια Αφρική – στην πραγματικότητα έδειχνε έναν χώρο μνήμης και όχι τάφους.

Ο Ρομπ Χόατσον, ο οποίος έστησε το μνημείο για να τραβήξει την προσοχή του κοινού, δήλωσε στο BBC ότι δεν επρόκειτο για τόπο ταφής .

«Ήταν ένα μνημείο. Δεν ήταν ένα μόνιμο μνημείο που ανεγέρθηκε. Ήταν ένα προσωρινό μνημείο», είπε. Το μνημείο στήθηκε μετά τη δολοφονία δύο αγροτών Αφρικάνερ στην τοπική κοινότητα.

President Donald Trump raised concerns about alleged white genocide in South Africa during a meeting with President Cyril Ramaphosa at the White House.

Trump asked White House staff to play videos allegedly pertaining to the genocide.

When asked how Trump intends to resolve… pic.twitter.com/qBpIkcuDn9

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) May 22, 2025