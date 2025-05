Ποστέκογλου: «Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας – Κάποια μέρα θα αποσυρθώ στην Ελλάδα» (vid)

«Γεννήθηκα στην Ελλάδα, είμαι πολύ περήφανος Έλληνας. Ο πατέρας μου φρόντισε να καταλάβω πού ήταν οι ρίζες μας και τι σημαίνει να είσαι Έλληνας και το έχω μεταφέρει αυτό σε όλη μου τη ζωή». Με αυτά τα λόγια ο προπονητής της Τότεναμ, Άγγελος Ποστέκογλου, σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού τελικού του Europa League με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρατήρηση δημοσιογράφου ότι θα ήταν ο πρώτος Έλληνας και Αυστραλός προπονητής σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης συλλόγων.

«Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά. «Μεγάλωσα στην Αυστραλία, στην άλλη άκρη του κόσμου, όπου το ποδόσφαιρο δεν ήταν ένα εξέχον άθλημα, αλλά ο πατέρας μου μετέφερε την αγάπη του για το ποδόσφαιρο από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Τόσο η μαμά μου όσο και ο μπαμπάς μου δούλεψαν πολύ σκληρά, άφησαν την πατρίδα τους και όλα όσα γνώριζαν για τα παιδιά τους και για μένα. Το κρατάω αυτό πολύτιμο στην καρδιά μου. Δεν είναι μαζί μου σήμερα, αλλά είναι μαζί μου όλη την ώρα, οπότε νιώθω πολύ έντονα.

Μου αρέσει που είμαι Έλληνας. Μου αρέσει που μεγάλωσα στην Ελλάδα, νομίζω ότι εκεί θα αποσυρθώ μια μέρα, και μου αρέσει που μεγάλωσα στην Αυστραλία, μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο δεν ήταν μεγάλο άθλημα, αλλά όταν μεγαλώνεις στην Αυστραλία έχεις την άποψη ότι, όσον αφορά τον αθλητισμό, θα αντιμετωπίσεις οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλος ή μικρός είναι. Είμαι περήφανος για τις ρίζες μου», πρόσθεσε ο Ποστέκογλου.

