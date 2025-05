Τότεναμ: «Δεδομένη η αποχώρηση του Ποστέκογλου», υποστηρίζουν τα αγγλικά ΜΜΕ

Η Τότεναμ πραγματοποιεί απογοητευτική σεζόν στην Premier League και ο Άγγελος Ποστέκογλου αναμένεται να δει την πόρτα της εξόδου μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων του συλλόγου.

Ο Έλληνας τεχνικός αποβλέπει στην στέψη της ομάδας του με φόντο το τρόπαιο του Europa League για να κλείσει καλύτερα η σεζόν του 2024-25.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αγγλικών ΜΜΕ ο Άγγελος Ποστέκογλου πρόκειται να μην συνεχίσει ως επικεφαλής στον πάγκο της Τότεναμ ακόμη και στο σενάριο κατάκτησης του Europa League στον τελικό της Τετάρτης κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ.

Τι λένε για την Ποστέκογλου

🚨| Ange Postecoglou is expected to leave #Tottenham after this season regardless of the outcome of the Europa League final.@TomBarclay_ pic.twitter.com/LAIfjM7NxG

— The Spurs Express (@TheSpursExpress) May 19, 2025

Η αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού, μετά από ανάληψη της ηγεσίας του συλλόγου το 2023, όπως όλα δείχνουν θα ολοκληρωθεί ένεκα της επιστροφής του Φάμπιο Παρατίτσι στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας.

Τα πιθανά ονόματα που έχουν σημειωθεί ως αντικαταστάτες είναι οι Σιμόνε Ιντζάκι από την Ίντερ, χωρίς ωστόσο το σενάριο αυτό να είναι κοντά και επικρατέστερος είναι ο Φραντσέσκο Φαριόλι.