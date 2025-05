Νετανιάχου: «Θα καταλάβουμε όλη τη Γάζα» – Κυνική παραδοχή ότι επιτρέπει τη βοήθεια για διπλωματικούς λόγους

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρη τη Γάζα, με την Επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Όσο περνούν οι ώρες, αυξάνονται οι νεκροί στον παλαιστινιακό θύλακα που αντιμετωπίζει την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού σε βόρεια και νότια Γάζα.

Οι IDF λένε ότι χτύπησαν 160 «τρομοκρατικούς στόχου».

Η σχετική ανάρτηση:

Over the past day, IDF troops struck over 160 terror targets in Gaza including an operations center and an anti-tank missile post.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με λεπτομέρειες για το σχέδιο μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, απαντώντας στις επικρίσεις της ακροδεξιάς του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η εντολή του να επιτραπεί η βοήθεια ήρθε αφού «πλησιάζουμε την κόκκινη γραμμή» και ότι η διεθνής υποστήριξη του Ισραήλ πλήττεται από τις αναφορές για πείνα στη Λωρίδα.

«Έχουμε εμπλακεί σε έντονες, μαζικές μάχες στη Λωρίδα της Γάζας και υπάρχει πρόοδος», είπε ο Νετανιάχου και πρόσθεσε: «Θα πάρουμε τον έλεγχο όλης της Λωρίδας της Γάζας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραδέχτηκε κυνικά ότι «για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε με τρόπο που δεν θα μας σταματήσουν».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε ένα σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στη Νουσεϊράτ της κεντρικής Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε άτομα, αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa. Τα περισσότερα από τα θύματα είναι παιδιά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

In pictures: The aftermath of the deadly Israeli attack on the Al-Hasayna School in Nuseirat, central Gaza, where five Palestinians were killed and 18 others injured this afternoon, most of them children. pic.twitter.com/j41dfnPpIb

— Quds News Network (@QudsNen) May 19, 2025