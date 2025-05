Ο εθνικιστής υποψήφιος στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή στη Ρουμανία, ο Τζόρτζε Σιμιόν, που αρχικά αρνήθηκε να παραδεχτεί την ήττα του, εντέλει συνεχάρη κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα τον φίλα προσκείμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίπαλό του Νικουσόρ Νταν.

Ανακοίνωση έβγαλε και στην πλατφόρμα Χ, λέγοντας πως τίποτα δεν έχει τελειώσει, προαναγγέλλοντας πως θα είναι ξανά υποψήφιος. Ανέφερε πως «συντηρητικοί» σε όλο τον κόσμο, «παλεύουν για την ελευθερία, τον Θεό, για την οικογένεια και τις κοινές μας ιδέες», όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Ανακοίνωσε πως «έχασαν την μάχη αλλά δεν έχασαν και ποτέ δεν θα χάσουν τον πόλεμο».





My warmest congratulations to @NicusorDanRO on his victory tonight!

The Romanian people have turned out massively to the polls.

They have chosen the promise of an open, prosperous Romania in a strong Europe.

Together let’s deliver on that promise.

Looking forward to working…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2025