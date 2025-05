«H AEK έκανε την πρώτη επαφή για τον Φουτζίτα της Σεντ Τρούιντεν» (vid, pic)

Η ΑΕΚ «τρέχει» τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για τη νέα σεζόν χωρίς να έχει κλείσει ακόμη προπονητή, με τον Χαβιέ Ριμπάλτα να έχει «κεντράρει» στους στόχους της Ένωσης και να έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές.

Μετά τα σενάρια για τον Αλεμάο από την Ιντερνασιονάλ και τον Πατρίκ Σοκό από την Ουέσκα, ήρθε ακόμη ένα όνομα στη λίστα της ΑΕΚ και αυτό είναι του Ιάπωνα μέσου της Σιντ Τρούιντεν, Τζοέλ Τσίμα Φουτζίτα.

Όπως ανέφερε ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάτσα Ταβολιέρι, που είχε μεταδώσει και το ενδιαφέρον του «δικέφαλου» για τον προπονητή Ιβάν Λέκο, οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν ήδη κάνει μια πρώτη επαφή με το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή για πιθανή συμφωνία.

«Μετά τον Αμπουμπακάρι Κοϊτά την περασμένη σεζόν, η ΑΕΚ έχει πλέον βάλει στο μάτι τον Τζοέλ Τσίμα Φουτζίτα! Έχει ήδη γίνει η αρχική επαφή μεταξύ του στρατοπέδου του παίκτη και του ελληνικού συλλόγου, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του», αναφέρει στο χαρακτηριστικό tweet του ο Βέλγος δημοσιογράφος, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες είχε αναφέρει ότι: «Η ΑΕΚ θέλει τον Ιβάν Λέκο για τον πάγκο της»

🚨🐣 EXCL – After Aboubakary Koita last season, AEK Athens has now set its sights on Joel Chima Fujita! Initial contact has already been made between the player’s camp and the Greek club, which has confirmed its interest… Wait&See. #mercato #STVV #JPL #AEK pic.twitter.com/il9rQbwMy4

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 17, 2025