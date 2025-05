Ιταλία: Βουλευτής μπήκε στο κοινοβούλιο ντυμένος φάντασμα και εκδιώχθηκε σηκωτός [βίντεο]

Στις 8 και 9 Ιουνίου στην Ιταλία δεν «τρέχει» ένα δημοψήφισμα αλλά «τρέχουν» πέντε παράλληλα δημοψηφίσματα. Τέσσερα για τα εργασιακά και ένα για την ιθαγένεια των μεταναστών που έχουν πολλά χρόνια στη χώρα ή γεννήθηκαν εκεί.

Το ερώτημα για το δημοψήφισμα σχετικά με το αίτημα της ιταλικής ιθαγένειας προωθήθηκε αρχικά από τον γραμματέα του κόμματος «Περισσότερη Ευρώπη» Ρικάρντο Μάγκι, καθώς και από τα κόμματα Possibile, Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, Ιταλοί Ριζοσπάστες και Κομμουνιστικό Κόμμα Επανίδρυσης καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 637.000 υπογραφές. Το δημοψήφισμα γαι τα εργασιακά υπογράφηκε από 4 εκατ. Ιταλούς. Τα 5 δημοψηφίσματα εκφράζονται με συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία ήδη εγκρίθηκαν από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας. Αλλά δεν συζητώνται!

Ο Ρικάρντο Μάγκι κατηγόρησε την Τζόρτζια Μελόνι πως έχει εξαφανίσει το δημοψήφισμα. Πως το έχει μετατρέψει σε φάντασμα. Ο ίδιος ζητά από την κυβέρνηση της Ιταλίας να ενημερώσει τον λαό σχετικά με το διακύβευμα του δημοψηφίσματος για τα εργασιακά, αλλά και το ζήτημα της ιθαγένειας υπό όρους.

Για να είναι έγκυρο το δημοψήφισμα, πρέπει να ψηφίσουν σε αυτό το 50% και ένας Ιταλός εγγεγραμμένος ψηφοφόρος και προκρίνονται οι απαντήσεις οι οποίες συγκεντρώνουν το 50% και μια ψήφο από όσους εμφανίστηκαν για να εκφράσουν το αμεσοδημοκρατικό τους δικαίωμα.

Παρότι πολλά μέσα προσπέρασαν τον θεατρινισμό ως αυτό ακριβώς που ήταν, ένας θεατρινισμός, αναφέροντας πως σκοπός του Μάγκι «ήταν να τρομάξει την Μελόνι», αυτό ήταν μια διαμαρτυρία που αποσκοπούσε στην ενημέρωση των Ιταλών ψηφοφόρων.

Possono trascinare il fantasma del Referendum via dall’aula ma non ci fermeranno nel tentare di informare gli italiani.

Ο Μάγκι, από το κόμμα «Περισσότερη Ευρώπη», διέκοψε τη σειρά των ερωταπαντήσεων πλησιάζοντας το βήμα κάτω από ένα σεντόνι, ενώ φώναζε στην Τζόρτζια Μελόνι πως δεν ενημερώνει τον ιταλικό λαό και ζητήματα που αφορούσαν το επερχόμενο δημοψήφισμα της 8ης και 9ης Ιουνίου για την ιθαγένεια και την εργατική νομοθεσία.

Μάλιστα στην άνω ανάρτηση αναφέρει πως η ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο του δημοψηφίσματος από την πρωθυπουργό της χώρας είναι το ακριβές καθήκον (θέτει ζήτημα θεσμών και θεσμικότητας) το οποίο οφείλει να επιτελέσει.

Το ζήτημα της ιθαγένειας ταλαιπωρεί χιλιάδες Ιταλούς δεύτερης γενιάς με τον ίδιο τρόπο που ταλαιπωρούσε παιδιά μεταναστών στην Ελλάδα που δεν θεωρούνταν Έλληνες παρότι είχαν γεννηθεί εδώ και βρίσκονταν αντιμέτωπα με τερατώδη γραφειοκρατία.

Το πρώτο ερώτημα αφορά την προστασία από τις παράνομες απολύσεις και την υποχρέωση επαναπρόσληψης από τον εργοδότη. Το δεύτερο αφορά την αποζημίωση από άδικες απολύσεις σε μικρές επιχειρήσεις.

Το τρίτο στοχεύει στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και την επισφαλή εργασία και το τέταρτο την υγεία των εργαζομένων και τα εργατικά ατυχήματα. Είναι σαφές πως όλες οι επιδιώξεις των εργαζομένων είναι προοδευτικές και κινούνται προς την εργασιακή ασφάλεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το πέμπτο ερώτημα αφορά την ιθαγένεια και την απόκτησή της υπό προϋποθέσεις μετά από 5 χρόνια συνεχόμενης και αδιάλειπτης διαμονής αντί για 10 που ισχύει μέχρι σήμερα.

Το δημοψήφισμα για την ιταλική ιθαγένεια δεν αλλάζει τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόκτηση της ιθαγένειας, όπως: γνώση της ιταλικής γλώσσας, κατοχή σημαντικού εισοδήματος τα τελευταία χρόνια, καθαρό ποινικό μητρώο, συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις, απουσία εμποδίων που σχετίζονται με την ασφάλεια της Δημοκρατίας.

Η αλλαγή αυτή αφορά 2,500 εκατ. πολίτες αλλοδαπής καταγωγής που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, ζουν, σπουδάζουν και εργάζονται στην Ιταλία.

VOTA, ANCHE PER ME.

L’8 e 9 giugno vota Sì al #ReferendumCittadinanza

Per te sono solo 5 minuti del tuo tempo, per noi significherebbero 5 anni in meno di attesa per essere riconosciuti come italiani.

Vai ora su https://t.co/W1QodH0D0l e dichiara il tuo voto per noi.#Iovoto pic.twitter.com/XN1lXDxeco

— Referendum Cittadinanza (@RefCittadinanza) May 14, 2025