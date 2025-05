Με το Bitcoin να συντηρείται πλέον πάνω από τα 100.000 δολάρια, δεν είναι λίγοι εκείνοι πλέον που ποντάρουν σε ένα ακόμα ξέφρενο ράλι που θα μπορούσε να εκτινάξει την τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος σε επταψήφιο, ή ακόμα και οκταψήφιο νούμερο.

Στην τελευταία του ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε στις 15 Μαΐου, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BitMEX, Arthur Hayes, και γνωστός ταύρος της crypto-αγοράς, διπλασίασε την υπερβολικά υψηλή πρόβλεψή του για την τιμή του BTC, τονίζοντας ότι έχει δύο ισχυρούς καταλύτες που θα το βοηθήσουν να φτάσει σε επταψήφιο αριθμό σε λίγα χρόνια.

Για τον Hayes, η μετατόπιση των ελέγχων κεφαλαίου παγκοσμίως και η «υποτίμηση» των αμερικανικών ομολόγων σημαίνουν ότι το Bitcoin θα γίνει το δίχτυ ασφαλείας για τους επενδυτές ανά τον κόσμο.

“Fatty Fatty Boom Boom” argues that capital controls will be used instead of tariffs to correct Pax Americana’s imbalances. The effects on foreign asset ownership will drive $BTC to $1 million and beyond by 2028.https://t.co/CFvez5eWqU pic.twitter.com/JAOUwFJxJC

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) May 15, 2025