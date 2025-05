Καταγγελία διάσημων του κινηματογράφου για τη Γάζα

Σε μια συγκλονιστική παρέμβαση, 380 προσωπικότητες από τον χώρο του διεθνούς κινηματογράφου –ανάμεσά τους οι Πέδρο Αλμοδόβαρ, Χαβιέρ Μπαρδέμ, Κώστας Γαβράς και Μαρκ Ράφαλο– καταγγέλλουν ανοιχτά τη «γενοκτονία» που «συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας» και παράλληλα επισημαίνουν με έντονο ύφος τη σιωπή και την απάθεια που, όπως υποστηρίζουν, «επικρατεί στον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό κόσμο απέναντι σε αυτήν τη βαρβαρότητα».

Το άρθρο τους δημοσιεύθηκε την Τρίτη 14 Μαΐου στην εφημερίδα Libération, λίγες ώρες πριν την έναρξη του 78ου Φεστιβάλ των Καννών. Στόχος τους, όπως δηλώνουν, είναι να σπάσουν τη σιωπή και να καλέσουν τον κόσμο της τέχνης να πάρει θέση απέναντι σε όσα εκτυλίσσονται στη Γάζα. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να σιωπούμε ενώ στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία», γράφουν με τόνο απόγνωσης και αγανάκτησης. «Γιατί αυτή η σιωπή;», διερωτώνται, απευθυνόμενοι στους συναδέλφους τους αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

Το κείμενο περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά που αναδεικνύουν τη βιαιότητα της κατάστασης. Ανάμεσά τους, η περίπτωση της 25χρονης Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ Φάτμα Χασούνα, η οποία σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στις 16 Απριλίου, μαζί με δέκα μέλη της οικογένειάς της, ανάμεσα στους οποίους και η έγκυος αδερφή της. Η Χασούνα ήταν κεντρικό πρόσωπο στο ντοκιμαντέρ Put Your Soul on Your Hand and Walk, το οποίο πρόκειται να προβληθεί στο φετινό φεστιβάλ των Καννών, γεγονός που καθιστά την απώλειά της ακόμα πιο συμβολική και τραγική.

Το άρθρο αναφέρεται και στον Παλαιστίνιο σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ, συνδημιουργό του ντοκιμαντέρ No Other Land, το οποίο απέσπασε Όσκαρ ντοκιμαντέρ τον Μάρτιο του 2024. Ο Μπαλάλ φέρεται να υπήρξε θύμα βίαιης επίθεσης από Ισραηλινούς εποίκους και στη συνέχεια να απήχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις, προτού τελικά απελευθερωθεί χάρη σε διεθνείς πιέσεις. Η υπόθεση του προκάλεσε τεράστια αναστάτωση ακόμα και στο εσωτερικό της Ακαδημίας των Όσκαρ, η οποία, υπό την κατακραυγή ακόμα και δικών της μελών, εξέδωσε δημόσια συγγνώμη για τη σιωπή και την αρχική της απραξία.

«Αυτή η παθητικότητα μάς ντροπιάζει», τονίζουν οι υπογράφοντες του κειμένου, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Σούζαν Σαράντον, Τζουντ Λο, Ζυλί Ντελπί, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Νικολ Γκαρσία, καθώς και καταξιωμένοι σκηνοθέτες όπως ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, ο Μάικ Λι και ο Ξαβιέ Ντολάν. Η παρουσία του Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, ενός δημιουργού με μακρά πορεία στον πολιτικό κινηματογράφο, προσδίδει επιπλέον κύρος στη διαμαρτυρία.

Ο ρόλος της τέχνης

Το άρθρο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγγελία, αλλά θέτει και κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της τέχνης και της κινηματογραφικής βιομηχανίας. «Γιατί ο κινηματογράφος, που υπήρξε πάντα φυτώριο κοινωνικά ευαισθητοποιημένων έργων, δείχνει να αδιαφορεί για τον πραγματικό τρόμο και την καταπίεση που βιώνουν οι αδερφοί και οι αδερφές μας;», αναρωτιούνται οι υπογράφοντες και ζητούν να αρθεί το πέπλο σιωπής που καλύπτει την τέχνη σε αυτή τη χρονική συγκυρία.

Η παρέμβαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται σε μια στιγμή όπου ο πολιτιστικός κόσμος βρίσκεται σε έντονο διάλογο για το αν και πώς οφείλει να τοποθετείται πολιτικά και ηθικά απέναντι σε γεγονότα γεωπολιτικής σημασίας. Οι δημιουργοί καλούν, ουσιαστικά, σε έναν επαναπροσδιορισμό του ρόλου της τέχνης ως φορέα συνείδησης και αντίστασης. «Ας αρνηθούμε να γίνει η τέχνη μας συνένοχη στο χειρότερο», γράφουν στο κλείσιμο του άρθρου, προσδίδοντας στον κινηματογράφο έναν χαρακτήρα πολιτικής πράξης, πέρα από τη διασκέδαση ή την καλλιτεχνική αξία.

Η φετινή διοργάνωση των Καννών αναμένεται, μετά από αυτή τη δημόσια τοποθέτηση, να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτιστικής και ηθικής συζήτησης. Το αν θα υπάρξει απάντηση από το Φεστιβάλ, από την ευρύτερη κινηματογραφική κοινότητα ή από πολιτικούς φορείς, μένει να φανεί. Το μόνο βέβαιο είναι πως αυτή η φωνή δεν πέρασε απαρατήρητη.