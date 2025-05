Ο Oυκρανός πρόεδρος δήλωσε απόψε πως η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, ενώ δεν έχει απαντήσει στην πρόταση για «τετ-α-τετ» Ζελένσκι-Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για «περίεργη σιωπή» από το Κρεμλίνο.

Ενημερώνοντας για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον Ερντογάν, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Τουρκίας για την υποστήριξή του.

«Του επιβεβαίωσα πως είμαι έτοιμος για απευθείας και ουσιαστικές συνομιλίες με τον Πούτιν», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Οι βομβαρδισμοί και οι επιθέσεις της Ρωσίας συνεχίζονται», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, επισημαίνοντας πως «η Μόσχα έχει παραμείνει σιωπηλή σήμερα σχετικά με την πρόταση για απευθείας συνομιλίες. Μια πολύ περίεργη σιωπή».

Ukraine has always supported diplomacy. I am ready to come to Türkiye. Unfortunately, the world still has not received a clear response from Russia to the numerous proposals for a ceasefire.

Russian shelling and assaults continue. Moscow has remained silent all day regarding the… pic.twitter.com/4AGiLX5Sdf

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2025