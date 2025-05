Διπλωματικό θρίλερ για την παύση των εχθροπραξιών στο μέτωπο της Ουκρανίας με όλους τους δρόμους να οδηγούν στην Κωνσταντινούπολη. Η ασφυκτική πίεση των ΗΠΑ στο Κίεβο για απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί την πρόταση Πούτιν για «απευθείας συνομιλίες» με τον Ουκρανό πρόεδρο να λαμβάνει τη σκυτάλη και με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποδέχεται εκφράζοντας την ελπίδα «ότι αυτή τη φορά οι Ρώσοι δεν θα ψάξουν για δικαιολογίες».

Το πρώτο βήμα έγινε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που κάλεσε την Ουκρανία να συμφωνήσει στην πρόταση Πούτιν.

Ο πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε πως μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών θα μπορούσε να καθορίσει «αν είναι δυνατή ή όχι μια συμφωνία, και αν δεν είναι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, και οι ΗΠΑ, θα γνωρίζουν πού βρίσκονται όλα, και θα μπορούν να προχωρήσουν αναλόγως!»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, λίγο μετά την ανάρτηση Τραμπ απάντησε με δική του αποδεχόμενος επί της ουσίας την πρόσκληση. Αφού είπε πως «περιμένουμε μια πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός, ξεκινώντας από αύριο, για να παράσχουμε την απαραίτητη βάση για διπλωματία» τόνισε πως «θα περιμένει τον Πούτιν στην Τουρκία την Πέμπτη» εκφράζοντας την ελπίδα «ότι αυτή τη φορά οι Ρώσοι δεν θα ψάξουν για δικαιολογίες».

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025