Ο Βινίσιους υπογράφει νέο «χρυσό» συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Εδώ και μέρες έχει γίνει γνωστή η συμφωνία μεταξύ του Βινίσιους και της Ρεάλ για να συνεχίσουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θα παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης ως το 2030, επεκτείνοντας δηλαδή τη συνεργασία του με τη «Βασίλισσα» για δύο ακόμη χρόνια, σε σχέση με το τι ίσχυε στο προηγούμενο συμβόλαιο.

Όπως αναφέρει το ισπανικό «SER» μάλιστα, η μεγαλύτερη… αλλαγή δεν είναι η διετής επέκταση, αλλά η σημαντική αύξηση στις αποδοχές του 25χρονου μεσοεπιθετικού. Η δεύτερη ανανέωση συμβολαίου του «Βίνι» με τους «μερένχες» -με τελευταία το 2022- θα του αυξήσει τις ετήσιες αποδοχές κατά 5 εκατ. ευρώ και πλέον θα φτάσει να αμείβεται με 20 εκατομμύρια ευρώ (καθαρά) ετησίως, για να γίνει έτσι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ρεάλ!

Κοινώς, για την πενταετία (2025-2030), ο Βινίσιους θα λάβει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ μετά φόρων, αφού πέρα από τον μισθό, στη συμφωνία θα υπάρχουν και τεράστια μπόνους επίτευξης στόχων, όπως η Χρυσή Μπάλα ή το βραβείο του Καλύτερου Παίκτη της Χρονιάς από τη FIFA, πέρα από τα… κλασικά μπόνους για γκολ, ασίστ και τίτλους.

🚨 BREAKING: Vinícius Jr. has AGREED to renew his contract.

He will renew till 2030 and be one of the HIGHEST paid players in the squad. @diarioas ✍️ pic.twitter.com/cQwXm4GYk6

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 11, 2025