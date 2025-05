Τα συλλυπητήρια των «αιωνίων» για τον θάνατο του 17χρονου μπασκετμπολίστα της Μονακό (pics)

Πένθος υπάρχει στη Μονακό από το μεσημέρι της Κυριακής (11/5), καθώς 17χρονος μπασκετμπολίστας της γαλλικής ομάδας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου (10/5) στην πόλη Cannet des Maures, στον αυτοκινητόδρομο Α8. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, εξέφρασαν με σχετικές αναρτήσεις τα συλλυπητήριά τους, στον σύλλογο του Πριγκιπάτου για το τραγικό, αυτό γεγονός.

Η ανακοίνωση της Μονακό για το συμβάν:

«Η Μονακό με θλίψη επιβεβαιώνει το τραγικό δυστύχημα που συνέβη χθες το βράδυ, καθώς η ομάδα που αγωνίζεται στην Nationale 3 επέστρεφε από έναν αγώνα που διεξήχθη νωρίτερα αυτό το Σάββατο. Ένας παίκτης έχασε τη ζωή του και πέντε άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν (ο προπονητής, τρεις παίκτες και ο οδηγός). Όλα ερευνόνται αυτή τη στιγμή»

Τα συλλυπητήρια των δύο «αιωνίων»:

Panathinaikos BC AKTOR extends its deepest condolences to AS Monaco and the family and loved ones of the young player who tragically lost his life on Saturday night. Our thoughts are also with those who were injured. We wish them strength, courage, and a full recovery. pic.twitter.com/4cf6YcruM1

