«Αυτές οι αλλαγές χαλάνε εντελώς το βιβλίο»: Ο Όργουελ, η αλληλογραφία και η αγορά

Η αλληλογραφία του Τζορτζ Όργουελ, τα συμβόλαια και οι εκθέσεις αναγνωστών που σχετίζονται με τα πρώτα του μυθιστορήματα είναι μεταξύ των ιστορικών εγγράφων που διασώθηκαν μετά από κατακραυγή για την αρχική τους διασπορά, σύμφωνα με τον Guardian.

Το University College του Λονδίνου (UCL) δήλωσε ότι απέκτησε το αρχείο του εκδοτικού οίκου του εμβληματικού συγγραφέα ως «ένα πολύτιμο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Βρετανίας».

Περίπου 160 αντικείμενα, που χρονολογούνται από το 1934 έως το 1937, πρόκειται να προστεθούν στο Αρχείο Όργουελ στις Ειδικές Συλλογές του UCL, την πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια συλλογή ερευνητικού υλικού που σχετίζεται με τον ίδιο.

Τα έγγραφα προσφέρουν εξαιρετικές γνώσεις για έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς συγγραφείς του 20ού αιώνα. Αφορούν τέσσερα από τα πρώτα δημοσιευμένα έργα του – A Clergyman’s Daughter, Keep the Aspidistra Flying, The Road to Wigan Pier και Inside the Whale – και περιλαμβάνουν τις παρατηρήσεις του σχετικά με την πολιτική της Ευρώπης της δεκαετίας του 1930, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση των σκέψεων και των ιδεών του.

«Η άγνοια είναι δύναμη»

«Πολιτιστικός βανδαλισμός»

Η συλλογή ανήκε στον εκδότη του, Βίκτορ Γκόλαντς, ο οποίος ίδρυσε έναν από τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους του 20ού αιώνα, σύμφωνα με τον Guardian.

Η εταιρεία εξαγοράστηκε από τον όμιλο Orion, ο οποίος έγινε μέρος της Hachette, που ανήκει στη γαλλική πολυεθνική Lagardère, της οποίας η απόφαση να πουλήσει το αρχείο επειδή έκλεινε η αποθήκη της καταδικάστηκε πέρυσι ως πράξη πολιτιστικού βανδαλισμού.

Η δυσπιστία για το γεγονός ότι τόσο σημαντικά έγγραφα βρίσκονταν σε δεκάδες σκουριασμένα, σκονισμένα ντουλάπια αρχειοθέτησης μετατράπηκε σε θυμό με τη διαπίστωση ότι είχαν πουληθεί.

Ο Ρικ Γκέκοσκι, ένας κορυφαίος αντικέρ, κλήθηκε να διαθέσει το αρχείο του Γκόλαντς, το οποίο περιελάμβανε αλληλογραφία με τον Κίνγκσλεϊ Έιμις και την Δάφνη Ντι Μωριέ, μεταξύ άλλων συγγραφέων του εκδότη. Υπενθύμισε ότι η απόφαση εγκρίθηκε από τον Malcolm Edwards, τον τότε διευθυντή εκδόσεων της Orion, και το διοικητικό συμβούλιο. Στο βιβλίο του του 2021, Guarded by Dragons, έγραψε: «Κανείς στο διοικητικό συμβούλιο του Orion δεν νοιαζόταν για το πού πήγαν ή σε ποιον».

Είχε προσπαθήσει μάταια να πουλήσει ολόκληρο το αρχείο σε διάφορα ιδρύματα, προτού το μοιράσει σε δεκάδες εμπόρους, ιδιώτες συλλέκτες και βιβλιοθήκες. Είπε ότι μεταξύ αυτών που προσεγγίστηκαν ήταν και το UCL, το οποίο, όπως υπενθύμισε, αρνήθηκε εν μέρει λόγω της χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η ελευθερία είναι δουλεία»

«Ένα μικρό παραμύθι με πολιτικό νόημα».

Η Λιζ Τόμσον, η οποία ασχολείται με το εμπόριο βιβλίων εδώ και 35 χρόνια, είχε προειδοποιήσει για την απώλεια ενός «ανεκτίμητου» αρχείου όταν έμαθε για τη διασπορά του. Με απογοήτευση έμαθε ότι ένας έμπορος είχε πουλήσει την αλληλογραφία του Γκόλαντς για τη Φάρμα των Ζώων – περιελάμβανε την επιστολή του Όργουελ του 1944 που το περιέγραφε ως «ένα μικρό παραμύθι … με πολιτικό νόημα».

Η πώληση του εκδότη αντιπαρατέθηκε με την εξαιρετική γενναιοδωρία του Ρίτσαρντ Μπλερ, του γιου του Όργουελ, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Έρικ Μπλερ. Το 2021, ο Ρίτσαρντ αγόρασε 50 επιστολές για να τις δωρίσει στο Αρχείο Όργουελ του UCL, φοβούμενος ότι διαφορετικά θα έβγαιναν στην αγορά. «Τότε δεν θα τα ξαναδούν ποτέ», δήλωσε.

Ο ίδιος είπε στον Guardian: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος και ανακουφισμένος που το Αρχείο Όργουελ πήρε (τα έγγραφα του Γκόλαντς) και που δεν διασκορπίστηκαν στον αιθέρα, καταβροχθίστηκαν από διάφορους συλλέκτες, χωρίς να τα ξαναδούμε ποτέ».

Μια «ανεκτίμητη» συλλογή

Το νέο απόκτημα διαθέτει χειρόγραφα σημειωματάρια, προσωπικά έγγραφα και τις πρώτες χειρόγραφες σημειώσεις μερικών από τις πιο διάσημες λέξεις και φράσεις του Όργουελ, όπως «Δύο λεπτά μίσους», «Newspeak» και «Ο πόλεμος είναι ειρήνη». «Η άγνοια είναι δύναμη». «Η ελευθερία είναι δουλεία».

Η αγορά του UCL από τις εταιρείες Jonkers Rare Books και Peter Harrington Rare Books πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του National Heritage Memorial Fund και του Friends of the Nations’ Libraries.

Η Σάρα Έιτσισον, διευθύντρια των Ειδικών Συλλογών του UCL, δήλωσε ότι η συλλογή αποκαλύπτει τη διαδικασία επεξεργασίας των δημοσιευμένων έργων του Όργουελ και τις νομικές ανησυχίες που ώθησαν τις τροποποιήσεις.

Σημείωσε ότι οι ανησυχίες του Γκόλαντς για συκοφαντική δυσφήμιση διατρέχουν όλες τις επιστολές, με τον εκδότη να ζητά συχνά από τον Όργουελ να αλλάξει ονόματα και λεπτομέρειες για να μειώσει τις ομοιότητες με πραγματικούς ανθρώπους, τόπους και εταιρείες.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με πολλά χρήματα που θα ήθελαν ένα τρόπαιο. Αλλά στη συνέχεια χάνεις τα ίχνη τους και εξαφανίζονται, μέχρι να εμφανιστούν ξανά στην αγορά»

Ο ρόλος της αγοράς

Τα έγγραφα που αφορούν το Keep the Aspidistra Flying, για παράδειγμα, δείχνουν την απογοήτευσή του για τις ζητούμενες αλλαγές. Ο ίδιος παραδέχτηκε απρόθυμα: «Αυτές οι αλλαγές χαλάνε εντελώς το βιβλίο».

Πέρυσι, ο καθηγητής Τζιν Σίτον, διευθυντής του Ιδρύματος Orwell, εξέφρασε στον Guardian την έκπληξή του για το γεγονός ότι ο εκδότης απέτυχε να κατανοήσει την αξία του αρχείου.

Υποστήριξε ότι τέτοια λογοτεχνικά αρχεία δεν πρέπει να διανέμονται σε συλλέκτες που θέλουν «τρόπαια».

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με πολλά χρήματα που θα ήθελαν ένα τρόπαιο. Αλλά στη συνέχεια χάνεις τα ίχνη τους και εξαφανίζονται, μέχρι να εμφανιστούν ξανά στην αγορά».

*Πηγή: The Guardian