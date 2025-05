Ολυμπιακός: Ο Βεζένκοφ παρέλαβε το βραβείο του MVP των playoffs της Euroleague (pic)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τη Media Day του, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενόψει του Final Four και επί τη ευκαιρία ο Σάσα Βεζένκοφ παρέλαβε το πρώτο βραβείο στην ιστορία της Euroleague για τον MVP των playoffs της διοργάνωσης.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ που ήταν εντυπωσιακός στη σειρά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας τα πάντα για να δώσει την πρόκριση στους Ερυθρόλευκους για το Άμπου Ντάμπι, φωτογραφήθηκε με το βραβείο του όταν ιδιαίτερα χαρούμενος.

O σούπερ σταρ των Πειραιωτών μέτρησε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά αγώνα στα περίπου 30 λεπτά που τον κρατούσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο παρκέ, βοηθώντας τα μέγιστα για να γίνει το 3-1 και να κλείσει θέση στο Final Four ο Ολυμπιακός.

The game is the game 👀 and Sasha Vezenkov dominates at it.

The first ever Playoffs MVP award 🏆 pic.twitter.com/k1Mddadft5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 9, 2025