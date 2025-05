Ολυμπιακός: Μπήκε στη φανέλα το σήμα του Final Four 2025 (pics+vid)

O Oλυμπιακός μετράει αντίστροφα για το Final Four του Άμπου Ντάμπι το οποίο είναι προγραμματισμένο για το τριήμερο 23-25 Μαΐου. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν την Παρασκευή (9/5) τη Media Day τους ενόψει του μεγάλου ραντεβού, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2025.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα φόρεσαν τις νέες εμφανίσεις τους, με το σήμα του Final Four και η Euroleague έκανε σχετικό post στα social media. Ο Ολυμπιακός έκανε και την καθιερωμένη ομαδική φωτογράφιση, ενόψει του ταξιδιού στο Άμπου Ντάμπι, με τους παίκτες να είναι χαμογελαστοί και ευδιάθετοι.

Άπαντες πλέον περιμένουν το Final Four, με την πιο κρίσιμη ώρα της σεζόν να είναι μπροστά τους.

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 9, 2025

The #F4GLORY Patches go extremely hard 🥶 pic.twitter.com/6xm4eRzEtx

Squad 💯

The @Olympiacos_BC team is ready for #F4GLORY 📸#EveryGameMatters pic.twitter.com/ahE3mwlCit

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 9, 2025