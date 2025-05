Ισχυρή έκρηξη στο Πακιστάν εν μέσω έντασης με την Ινδία

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην ανατολική πόλη Λαχόρη του Πακιστάν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτη , σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV και μαρτυρίες από δημοσιογράφους του Reuters, μία ημέρα μετά τις επιθέσεις της Ινδίας σε πολλαπλά σημεία της χώρας, που ενίσχυσαν τους φόβους για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο.

Οι πρώτες αναφορές δεν έχουν ξεκαθαρίσει την αιτία της έκρηξης ή αν υπάρχουν θύματα ωστόσο στην περιοχή έχουν σπεύσει οι αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Breaking News 🚨 : Siren and Blast can be heard at Gulberg, Lahore.#Lahore #BREAKING #IndiaPakistanWar #IndianArmedForces pic.twitter.com/ZUqsOfyAzW

— Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) May 8, 2025