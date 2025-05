Εκρήξεις στο αεροδρόμιο του Τζαμού στο ινδικό Κασμίρ και στο Παντζάμπ – Παρέμβαση ΗΠΑ για αποκλιμάκωση

Το Πακιστάν στοχοποιεί το Τζαμού στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ, με πυρομαχικά, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Asian News International αναφέρει ότι το Πακιστάν στοχεύει το Τζαμού με «πυρομαχικά περιπλάνησης» – μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πέφτουν σε στόχους με τις ενσωματωμένες πολεμικές κεφαλές τους.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι η ινδική αεράμυνα ανταποδίδει τα πυρά.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε κόκκινες λάμψεις και βλήματα στον ουρανό πάνω από την πόλη, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ινδίας κάνουν λόγο για επίθεση που έγινε πιθανότατα με drones.

Πηγές του ινδικού στρατού δηλώνουν στο BBC ότι το αμυντικό σύστημα στο Τζαμού έχει ενεργοποιηθεί, ενώ οι σειρήνες ηχούν σε όλη την πόλη.

#WATCH | Sirens being heard in Akhnoor, Jammu and Kashmir

Παράλλγλα, ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας στη γέφυρα Gujjar Nagar στην πόλη Τζαμού του Κασμίρ δήλωσε στο BBC ότι μέτρησε 16 αντικείμενα να πέφτουν κοντά στο αεροδρόμιο.

Εν τω μεταξύ, πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Ινδίας ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι υπήρξαν εκρήξεις στο αεροδρόμιο.

Ο αυτόπτης μάρτυρας είπε στο BBC ότι οι αγορές έκλεισαν και είδε ανθρώπους να τρέχουν, καθώς οι σειρήνες ηχούσαν και το ρεύμα κόπηκε σε όλη την πόλη.

«Υποψίες για δυνατές εκρήξεις – βομβαρδισμούς ή πυραυλικές επιθέσεις», ανέφερε ο Shesh Paul Vaid, πρώην γενικός διευθυντής της αστυνομίας του Τζαμού και του Κασμίρ, σε ανάρτησή του στο X, ο οποίος πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μπλακ άουτ στην περιοχή.

Complete blackout in Jammu. Loud explosions—bombing, shelling, or missile strikes suspected. Fret not—Mata Vaishno Devi is with us, and so are the valiant Indian Armed Forces.

— Shesh Paul Vaid (@spvaid) May 8, 2025