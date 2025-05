Η Ρωσία κάλεσε Ινδία και Πακιστάν να αποκλιμακώσουν και να βρουν μια ειρηνική λύση.

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για την κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Παχαλγκάμ», τόνισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα σε επίσημη ανακοίνωση σήμερα Τετάρτη.

«Η Ρωσία καταδικάζει σθεναρά τις τρομοκρατικές ενέργειες, αντιτίθεται σε κάθε εκδήλωση τρομοκρατίας και τονίζει την ανάγκη να ενωθεί ολόκληρη η διεθνής κοινότητα για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτού του κακού», πρόσθεσε.

«Καλούμε τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή. Ελπίζουμε ότι οι διαφορές μεταξύ του Νέου Δελχί και του Ισλαμαμπάντ θα επιλυθούν ειρηνικά, με πολιτικά και διπλωματικά μέσα σε διμερή βάση», τόνισε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🚨⚡ Maria Zakharova:

«Russia expresses deep concern over the escalation of military confrontation between India

We hope that the disputes between New Delhi and Islamabad will be resolved through political and diplomatic means, and we call for restraint.» pic.twitter.com/TtfqgpZ5sh

— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) May 7, 2025