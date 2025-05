Αποχωρεί από τη Euroleague η Άλμπα Βερολίνου, μετά από 24 χρόνια

Την αποχώρησή της από τη Euroleague, μετά από 24 χρόνια, ανακοίνωσε η Άλμπα Βερολίνου, η οποία από τη σεζόν 2025-26 θα αγωνίζεται στο Basketball Champions League.

Κίνηση η οποία δεν αποκλείεται να έχει άμεση σχέση με την προοπτική δημιουργίας νέας λίγκας από το ΝΒΑ στην Ευρώπη σε συνεργασία με τη FIBA. Όλα αυτά, την ώρα που η Euroleague είχε τον γερμανικό σύλλογο υποψήφιο για να του προσφέρει τριετή ανανέωση του συμβολαίου του.

Κάπως έτσι, ενόψει της νέας σεζόν «ανοίγει» ακόμα μία θέση στην Euroleague και σε συνδυασμό με μία πιθανή αύξηση των ομάδων από 18 σε 20, τότε ίσως υπάρξουν τρεις νέοι σύλλογοι στη διοργάνωση.

«Η Άλμπα Βερολίνου, 22 φορές πρωταθλήτρια και κυπελλούχος Γερμανίας, θα συμμετάσχει στην επερχόμενη σεζόν 2025-26 στο Basketball Champions League (BCL).

Με αυτή την κίνηση, η ομάδα της πρωτεύουσας της Γερμανίας επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIBA), μετά από 24 χρόνια συμμετοχής σε διοργανώσεις της Euroleague Basketball (12 σεζόν στην EuroLeague και 12 στο EuroCup/ULEB Cup). Από την πρώτη της σεζόν το 1990-91 έως και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2000-2001, οι «Άλμπατρος» αγωνίστηκαν για έντεκα χρόνια σε διοργανώσεις της FIBA, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου με τη θριαμβευτική κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1995.

Η ένταξη της Άλμπα Βερολίνου στη 10η σεζόν του BCL ενισχύει περαιτέρω τον ανταγωνισμό της διοργάνωσης και υποστηρίζει το όραμα της FIBA για την αναδιαμόρφωση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος των διασυλλογικών διοργανώσεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται επίσης μετά την κοινή ανακοίνωση της FIBA και του NBA στις 27 Μαρτίου, σχετικά με την εξερεύνηση μιας νέας επαγγελματικής λίγκας στην Ευρώπη.

Der 22-fache Deutsche Meister und Pokalsieger ALBA BERLIN tritt in der kommenden Spielzeit 2025/2026 in der Basketball Champions League (BCL) an.



Ο Γενικός Διευθυντής της ALBA, Μάρκο Μπάλντι, δήλωσε:

«Με την ένταξή μας στο Basketball Champions League, ξεκινάμε ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο και απαντάμε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έχουμε μακρά παράδοση στη EuroLeague και πάντα στόχος μας ήταν να αγωνιζόμαστε στο πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όμως, οι όροι για την εξασφάλιση συμμετοχής στην EuroLeague έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Με τις αξίες μας και το πρόγραμμά μας – που επικεντρώνεται στη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη του αθλήματος – θέλουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος του ευρωπαϊκού μπάσκετ.»

«Είμαστε βέβαιοι ότι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις υπό την καθοδήγηση της FIBA θα αναπτυχθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, γι’ αυτό και αποφασίσαμε να ενταχθούμε στο Basketball Champions League.»

