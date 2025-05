Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα επισκεφθεί τη Ρωσία στις 7-10 Μαΐου και θα συμμετάσχει μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στις εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο της νίκης των Συμμάχων κατά της ναζιστικής Γερμανίας, ανακοίνωσε την Κυριακή το Κρεμλίνο.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι δύο πρόεδροι θα έχουν διμερείς συνομιλίες για την «ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων και των στρατηγικών δεσμών» και για «θέματα της διεθνούς και περιφερειακής ατζέντας».

«Οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί αναμένεται να υπογράψουν μια σειρά διμερών συμφωνιών», προστίθεται.

