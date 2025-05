Την ώρα που οι προετοιμασίες για τη σύγκληση του Κονκλαβίου που θα εκλέξει τον επόμενο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι πυρετώδεις, η τελευταία ευχή του πάπα Φραγκίσκου για τη Γάζα προκαλεί συγκίνηση.

Παράλληλα υπογραμμίζει πόσο ξεχωριστός ήταν ο κατά κόσμον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο και πόσο βαθιά νοιαζόταν για τους φτωχούς και καταφρονημένους αυτού του κόσμου αλλά και για όσους δοκιμάζονται από τους πολέμους.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα, το παπικό του όχημα μετατράπηκε σε ένα μικρό κινητό σταθμό υγείας για τα παιδιά της Γάζας. Το αυτοκίνητο παραχωρήθηκε στην Καθολική Φιλανθρωπική Οργάνωση (Caritas) Ιερουσαλήμ, η οποία με τη βοήθεια της Κάριτας Σουηδίας το εξοπλίζει ήδη.

The Popemobile used by Pope Francis during his visit to Bethlehem is to be transformed into a clinic to treat wounded Palestinian children in Gaza pic.twitter.com/b5RT7irSNM

