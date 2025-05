Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τον Μάικ Γουόλτς από τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και θα τον διορίσει πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Γουόλτς για το έργο του και δήλωσε ότι θα αντικατασταθεί προσωρινά από τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι ο κορυφαίος διπλωμάτης της Αμερικής.

Ο Γουόλτς ήταν ο πρωταγωνιστής του Signalgate όταν είχε προσθέσει δημοσιογράφο του Atlantic σε μια ομαδική συνομιλία όπου συζητούνταν ευαίσθητα στρατιωτικά σχέδια απέναντι στους Χούθι.

Αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει πολιτική αμηχανία που είναι πιθανό να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των ακροάσεων επιβεβαίωσης για τη θέση του στα Ηνωμένα Έθνη, όπως σημειώνει το BBC.

Ο πρώην βουλευτής της Φλόριντα είναι το πρώτο υψηλόβαθμο μέλος της κυβέρνησης που αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο στη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

«Από τη θητεία του με στολή στο πεδίο της μάχης, στο Κογκρέσο και, ως σύμβουλός μου σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ο Μάικ Γουόλτς εργάστηκε σκληρά για να θέσει τα συμφέροντα του έθνους μας σε προτεραιότητα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Ξέρω ότι θα κάνει το ίδιο στον νέο του ρόλο», σημείωσε.

Ο Γουόλτς δημοσίευσε μια σύντομη δήλωση στο X, μαζί με ένα screenshot με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να συνεχίσω την υπηρεσία μου στον Πρόεδρο Τραμπ και στο μεγάλο μας έθνος», έγραψε.

I’m deeply honored to continue my service to President Trump and our great nation. pic.twitter.com/FFTPjnIYkI

— Mike Waltz (@MikeWaltz47) May 1, 2025