Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν μεν να συναντηθούν αλλά η ακριβής ημερομηνία δεν έχει γίνει γνωστή καθώς υπάρχουν κάποιες… εκκρεμότητες που θα πρέπει πρώτα να διευθετηθούν.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συναντήσει πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες μέχρι σήμερα, δεν είχε καταστεί δυνατή μία συνάντηση με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Ο εμπορικός πόλεμος που «άνοιξε» η αμερικανική πλευρά με την ΕΕ έχει προκαλέσει προστριβές και έχει διχάσει τους ηγέτες της Ευρώπης. Με τα διαφορετικά στρατόπεδα στους κόλπους της Γηραιάς Ηπείρου να έχουν λάβει θέσεις οι κινήσεις στην σκακιέρα της «διπλωματίας» είναι προσεκτικές καθώς δεν αργεί η φωτιά να ανάψει το φιτίλι.

Το Σάββατο, στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου, ο Αμερικανός πρόεδρος και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν ένα σύντομο τετ α τετ. «Kατά τη σύντομη συνομιλία τους, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν», ανέφερε η Πάουλα Πίνιο, εκπρόσωπος της επικεφαλής της Κομισιόν, σε ανάρτησή της στο Χ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Today, leaders from around the world gathered to pay their final tribute to His Holiness Pope Francis.

I had good exchanges with several of them. pic.twitter.com/POvdgaFRGe

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2025