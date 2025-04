Παναθηναϊκός για την ανοικτή προπόνηση στο ΟΑΚΑ: «Μοιάζει με ημέρα αγώνα αλλά δεν είναι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός είναι ισόπαλος 1-1 στη σειρά των playoffs της Euroleague με την Εφές και ταξιδεύει στην Τουρκία με σκοπό να κάνει μία νίκη στα δύο παιχνίδια προκειμένου να παραμείνει ζωντανός για την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Οι πράσινοι είχαν ανοιχτή προπόνηση σήμερα (27/4) με αρκετό κόσμο να δίνει το «παρών» στο ΟΑΚΑ. «Μοιάζει με ημέρα αγώνα, αλλά δεν είναι».

IT SEEMS LIKE A GAME DAY BUT IT’S NOT 🤯☘️#WeTheGreens #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/ECf3qhoQYA

