Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε σήμερα Σάββατο από την Υεμένη καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις – IDF (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

O πύραυλος των Χούθι αναχαιτίστηκε επιτυχώς προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο, λένε οι IDF

🚨 Millions of Israelis are running to shelters as the Houthis fire a ballistic missile at Israel. pic.twitter.com/sS81IRNvif — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) April 25, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF, ο πύραυλος που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, αναχαιτίστηκε επιτυχώς προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Incoming missile alert just issued for central Israel in the early morning hours. Likely a Houthi launched Ballistic Missile(s) pic.twitter.com/DzNFZwDd1R — Zach Anders (@Zachonearth) April 25, 2025

Νωρίτερα είχαν ηχήσει σειρήνες στην Μπεερσέβα και γειτονικές περιοχές στο νότιο Ισραήλ.

⚡️Sirens across large areas of Israel.

Israeli army: A missile was launched from Yemen toward Israeli territory; defense systems are operating to intercept the threat. pic.twitter.com/htkE8wIKIb — Warfare Analysis (@warfareanalysis) April 26, 2025

Αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους

Οι Χούθι άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο με πυραύλους και drones το Ισραήλ και την εμπορική ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Λένε πως ενεργούν σ’ ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Στοχοποιούν, επίσης, αμερικανικά πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σ’ αντίποινα για τα συχνά πολύνεκρα αμερικανικά πλήγματα στην Υεμένη.