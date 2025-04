Αμερικανικά πλήγματα εναντίον ενός στρατηγικής σημασίας πετρελαϊκού λιμανιού στην Υεμένη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 58 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 100, έγινε σήμερα γνωστό από τους Χούθι, στη φονικότερη επίθεση έως τώρα μετά την έναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον αυτών των ανταρτών που στηρίζει το Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως πραγματοποίησε βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα την «καταστροφή» του λιμανιού Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά), η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Η ανακοίνωση της CENTCOM:

The Houthis have continued to benefit economically and militarily from countries and companies that provide material support to a designated foreign terrorist organization. The Iran-backed Houthis use fuel to sustain their… pic.twitter.com/SRiELV4juk

«Ο απολογισμός της αμερικανικής επίθεσης ανήλθε σε 58 μάρτυρες και 126 τραυματίες», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Al-Massirah επικαλούμενο τις τοπικές αρχές στη Χοντάιντα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 νεκρούς και 102 τραυματίες.

Το Al-Massirah πρόβαλε σήμερα νυχτερινά πλάνα όπου διακρίνονται πτώματα να κείτονται στο έδαφος, όπως και διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες σε φορεία.

Εικόνες που μεταδόθηκαν νωρίτερα και παρουσιάστηκαν ως τα «πρώτα πλάνα της αμερικανικής επίθεσης» εναντίον του πετρελαϊκού λιμανιού έδειχναν μία μπάλα φωτιάς και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Δείτε σχετικό βίντεο:

US bombing attacks on Yemen’s Ras Isa oil port have killed dozens of people, according to Houthi-affiliated media. The strikes are some of the deadliest since the US launched a bombing campaign on March 15. pic.twitter.com/rzE3rNPer5

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 18, 2025