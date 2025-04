Μέσι για επιστροφή στην Μπαρτσελόνα: «Είχα την πρόθεση να επιστρέψω, αλλά ήταν αδύνατον» (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο από την Αργεντινή, μίλησε για το πιθανό ενδεχόμενο επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα που όπως αναφέρει προσπάθησε να γίνει αλλά ήταν αδύνατον.

Παράλληλα, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ μίλησε για την κατάκτηση του Μουντιάλ λέγοντας πως έδωσε ώθηση για πιθανή επιστροφή του στην Βαρκελώνη.

«Είχα την πρόθεση να επιστρέψω στη Βαρκελώνη και να μπορέσω να επιστρέψω σε ένα μέρος που πάντα ήθελα να είμαι, αλλά αυτό ΔΕΝ ήταν δυνατόν ξανά.

🔵🔴🎞 Leo Messi: “I had the intention of returning to Barcelona and being able to go back to a place I always wanted to be, but it was NOT possible again”.

«After that, it became a family decision. The fact that we won the World Cup also had a big impact. I was clear that I… pic.twitter.com/hH6DZD1G68

