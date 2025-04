«Ο Κλοπ είναι σε διαπραγματεύσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης»

Τα δημοσιεύματα μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Άρσεναλ για πιθανή απόλυση του Κάρλο Αντσελότι δίνουν και παίρνουν. Ήδη τα πρώτα ονόματα έχουν βγει στην «επιφάνεια» όπως του Έρικ Τεν Χάγκ αλλά και του άλλοτε προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

Σύμφωνα με το δημοσιεύμα της «Sport», ο Γερμανός τεχνικός έχει αρχίσει τις συζητήσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης για να καθίσει στον πάγκο της, καθώς δεν είναι ευχαριστήμενος με την θέση που βρίσκεται στην Ρέντ Μπουλ.

Πριν από μερικές ημέρες μάλιστα, δημοσίευμα της «Sport», αποκάλυψε ότι ο διοικητικός ηγέτης της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ επιθυμεί διακαώς την πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ.

🚨🚨 Jürgen Klopp agrees to negotiate with Real Madrid. The Spanish club believe Klopp would be a total boost for the team for discipline, character and tactical ideas, reports @sport. 🇩🇪🧠

They also think Klopp could be the perfect figure to hurt the Flick project at Barça. pic.twitter.com/WKb5W0H2En

— EuroFoot (@eurofootcom) April 17, 2025