Ο Κλοπ θα επιστρέψει στο «Άνφιλντ» όταν κατακτήσει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει στο Λίβερπουλ και το «Άνφιλντ» μόνο όταν η ομάδα του Άρνε Σλοτ κατακτήσει το πρωτάθλημα και μαθηματικά.

Αυτό μόνο δύσκολο δεν μπορεί να θεωρείται, καθώς απομένουν 10 αγωνιστικές και οι «κόκκινοι» είναι στο +13 απο την δεύτερη Άρσεναλ με μόλις μία ήττα απο την Νότιγχαμ Φόρεστ εντός έδρας.

Ο τελευταίος αγώνας της Λίβερπουλ για τη φετινή σεζόν είναι κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, οπότε πιθανότατα τότε ο Κλοπ θα βρίσκεται στο «Άνφιλντ» και θα νιώσει ξανά την αγάπη των «κόκκινων» οπαδών.

«Νομίζω ότι θα είμαι εκεί για τον τελευταίο αγώνα. Ειλικρινά, δεν θέλω να πάω νωρίτερα, για να μην τα χαλάσω όλα. Φανταστείτε στην πρώτη μου επίσκεψη στο γήπεδο, να χάσουν… Γι’ αυτό θα πάω, όταν όλα έχουν κριθεί. Το σχέδιο είναι να είμαι στην παρέλαση, όχι στο λεωφορείο, αλλά εκεί που είναι ο κόσμος που έβλεπα όταν ήμασταν στο λεωφορείο. Αυτή είναι η ιδέα μου, αλλά θα δούμε», δήλωσε ο Κλοπ.

