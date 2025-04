«Time-lapse» βίντεο που δείχνει την ανταλλαγή των θέσεων των κρατών-μελών του τα τελευταία 9 χρόνια στο «πρωτάθλημα» των νατοϊκών δαπανών ανήρτησε σήμερα (4/4) το ΝΑΤΟ.

Θυμίζουμε πως η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει δημιουργήσει αναταραχή στις διατλαντικές σχέσεις, με ένα από τα σημαντικότερα «αγκάθια» στη συνεργασία των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να αποτελεί το ζήτημα των χρημάτων που καταβάλλουν τα κράτη-μέλη για τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ήδη από την πρώτη του περίοδο στον Λευκό Οίκο (2017-2021), ο Τραμπ είχε πιέσει για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, θέτοντας τότε ως ελάχιστο όριο το 4% του προϋπολογισμού για κάθε κράτος-μέλος.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα μιας έκτακτης συνόδου του ΝΑΤΟ, το 2018 στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε απειλήσει μέχρι και με αποχώρηση της χώρας του από τη συμμαχία σε περίπτωση που η απαίτηση του δεν γινόταν αποδεκτή. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συνέβη, αλλά το θέμα έχει επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων μετά την επανεκλογή του.

Το σημερινό βίντεο του ΝΑΤΟ δείχνει πως η Ελλάδα βρισκόταν επί σειρά ετών μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης. Το 2022 σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των νατοϊκών δαπανών, ξεπερνώντας ακόμη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2024 η χώρα μας κατετάγη 5η στο εν λόγω ράλλυ. Σε αυτό συνετέλεσε το γκάζι που πάτησαν χώρες όπως η Πολωνία και αυτές της Βαλτικής, ισχυριζόμενες πως απειλούνται από τη Ρωσία.

📈 NATO Allies are stepping up their defence investment to build a stronger, fairer, more capable Alliance to counter the threats we face.

Allied Foreign Ministers discussed how to continue this trend at #ForMin pic.twitter.com/7WJEeTcaeh

— NATO (@NATO) April 4, 2025