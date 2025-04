Τρίγωνο καταιγίδων πάνω από τα νησιά του  Αιγαίου

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που πλήττει από χθες το μεσημέρι τις Κυκλάδες (εικόνα πάνω από parianostypos) με έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι, προκαλώντας πλημμύρες σε Πάρο, Σύρο και Μύκονο, ενώ ήχησε 112 για απαγόρευση μετακινήσεων.

Στις Κυκλάδες εξακολουθούν να εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα είναι τοπικά επικίνδυνες μέχρι αργότερα το πρωί, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου – Ικαρίας – Σάμου, όπου ήχησε 112), τα Δωδεκάνησα, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, πρόσκαιρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το βράδυ στη δυτική και τη νότια Κρήτη.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρή Κολυδά, θα υπάρχει μία ζώνη καταιγίδων στις Κυκλάδες και κυρίως στα βορειότερα τμήματα που θα κινείται σταδιακά ανατολικότερα προς Σάμο και Ικαρία.

«Φανταστείτε ένα νοητό τρίγωνο μεταξύ Τήνου-Άνδρου-Χίου-Σάμου και Ικαρίας. Οι καταιγίδες θα είναι κυρίως μέσα στο Αιγαίο και θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα», είπε ο Θ. Κολυδάς και κάλεσε τους κατοίκους να είναι σε επαγρύπνηση.

🔴 GREECE : ISLANDS IN THE CYCLADES, INCLUDING PAROS SYROS AND MYKONOS, HIT BY HEAVY RAIN AND THUNDERSTORMS ON MONDAY

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σε όλη σχεδόν τη χώρα, κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (κυρίως περιοχή Χίου – Ικαρίας – Σάμου), τα Δωδεκάνησα, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, πρόσκαιρα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αττική, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το βράδυ στη δυτική και τη νότια Κρήτη.

Στις Κυκλάδες, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά επικίνδυνα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα Δωδεκάνησα έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Η ισχυρή βροχή ήταν αρκετή για να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις Κυκλάδες. Στην Πάρο, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους που προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Κατολισθήσεις, χείμαρροι και πλημμύρες μετέφεραν τόνους φερτών υλικών, παρέσυραν αυτοκίνητα, κατέστρεψαν περιουσίες ενώ το οδικό δίκτυο του νησιού έχει καταστεί επικίνδυνο και σε πολλά σημεία απροσπέλαστο. Δεκατρείς άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Το νησί «πνίγηκε» στο νερό, χωρίς ωστόσο όλες οι περιοχές του να πληγούν το ίδιο. Μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Νάουσα και Παροικιά.

A few minutes ago Severe Weather Hits island of Paros, Greece

Flooding causes widespread damage across Greece, with the island of Paros severely affected. Torrential rain sweeps away vehicles, leaving a trail of destruction. pic.twitter.com/SXhqwQxceh

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 31, 2025