Οι Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωσή τους.

Εκπρόσωπος των ανταρτών από την Υεμένη δήλωσε ότι οι μαχητές τους «ενεπλάκησαν με εχθρικά πολεμικά πλοία», με επικεφαλής το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα τρεις φορές τις τελευταίες 24 ώρες.

Σε δήλωσή του στο Telegram, εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι οι αντάρτες «δεν θα υποχωρήσουν από την υποστήριξη του καταπιεσμένου παλαιστινιακού λαού μέχρι να σταματήσει η επίθεση κατά της Γάζας και να αρθεί η πολιορκία».

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε νέες επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα. Την είδηση μετέδωσε αρχικά το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah TV, το οποίο συνδέεται με τους Χούθι.

Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο ακόμη επιθέσεις στην πόλη Σαάντα και βομβάρδισαν δύο φορές την περιοχή Αλ-Ασαγιέντ στην περιοχή Κιτάφ της βόρειας επαρχίας Σαάντα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The US is carrying out its heaviest bombing yet on Houthi targets in Saada, Yemen.

At least one person has been killed, and several others injured.

Follow: @AFpost pic.twitter.com/fMTJgKv1tE

— AF Post (@AFpost) March 30, 2025