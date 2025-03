Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Παρασκευή την πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με αποτέλεσμα τουλάχιστον 4 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και άλλοι 15 να τραυματιστούν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόβσκ (φωτογραφία, επάνω, από Serhii Lysak / Dnipropetrovsk Oblast Military Administration).

Μεγάλη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και εστιατόριο, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θ’ αυξηθεί

Dnipro city. Russians attacked a restaurant and a hotel. People were relaxing there on Friday. Terrorism. Intentional killing of civilians pic.twitter.com/aM5cEDnBXs — Денис Казанський (@den_kazansky) March 28, 2025

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σερχίι Λισάκ αναφέρει ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο και εστιατόριο, εκφράζοντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θ’ αυξηθεί. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

More scenes from the city of Dnipro where Russians have just bombed several civilian centers, including one of the largest hotels in the city. pic.twitter.com/MxJmjM7AdF — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) March 28, 2025

«Ο εχθρός εξαπέλυσε περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της πόλης», έγραψε ο περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, συμπληρώνοντας πως «τα περισσότερα εξ αυτών καταρρίφθηκαν».

Ερείπια διασκορπισμένα

Σε βίντεο και φωτογραφίες φαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε συνοικία της πόλης Ντνίπρο και στήλες πυκνού καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Terrifying footage from Dnipro, the attack continues… There is also information about strike near one of the shopping centers in Dnipro pic.twitter.com/lwPuzdGTp6 — The Ukrainian Review (@UkrReview) March 28, 2025

Αποτυπώνεται επίσης η έκταση της καταστροφής στο πολυώροφο κτιριακό συγκρότημα και ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα στους γύρω δρόμους.

