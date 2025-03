Επιδρομές ρωσικών drones στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολική Ουκρανία) είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο ανήλικοι, ανακοίνωσαν οι αρχές αργά χθες Τετάρτη το βράδυ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @Gerashchenko_en).

Αρκετές πολυκατοικίες χτυπήθηκαν, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, όπως και πολιτική υποδομή

russia attacked Kharkiv with drones. Residential buildings and civilian infrastructure were damaged.

Rescuers and paramedics are on the ground. All victims are being treated. The removal of the consequences of the attack is underway.

russia is not seeking peace, russia is… pic.twitter.com/w0IvfUppGQ — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 26, 2025

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας κι άλλοι επτά στο χωριό Ζόλοτσιβ, ενημέρωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ολεχ Σινεχούμποφ, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός δεν αποκλείεται να γίνει πιο βαρύς.

Αρκετές πολυκατοικίες χτυπήθηκαν, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, όπως και πολιτική υποδομή — δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτήν.

One of about 12 explosions in Kharkiv tonight ‼️ These strikes are as random as they appear to you. Russia just launches a bunch of drones, and they can blow up anything: road, field, woods, school, hospital, mall, our homes. Anything. pic.twitter.com/GIbuvLzmN1 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) March 26, 2025

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για τουλάχιστον 12 πλήγματα drones στην πόλη, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών.

«Καθημερινό σφυροκόπημα»

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να σχολιάσει πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν καθημερινά πόλεις με drones ιρανικού σχεδιασμού και πρόσθεσε πως η αμερικανική πρόταση για γενική κατάπαυση του πυρός είναι στο τραπέζι εδώ και μισό μήνα, αλλά «χωρίς πίεση στη Ρωσία, δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα».

Ο κ. Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα πως παρατείνει τις διαπραγματεύσεις για να συνεχίσει τον πόλεμο.

Kharkiv now: more than 15 Russian strikes on civilians. Russia will continue trying to kill people for as long as it can. pic.twitter.com/mvpDCMrsIt — Victoria (@victoriaslog) March 26, 2025

Πηγή: ΑΠΕ