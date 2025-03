Οι έρευνες για τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες του ΝΑΤΟ που αγνοούνται από τη νύχτα της Τρίτης στη Λιθουανία συνεχίζονται.

Το όχημα στο οποίο επέβαιναν βρέθηκε βυθισμένο στο νερό.

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ντοβίλε Σακαλιένε, δήλωσε ότι το όχημα εντοπίστηκε «σε βάθος άνω των 5 μέτρων» και ότι γίνονται εκσκαφές για να φτάσουν σε αυτό.

«Οι ένοπλες δυνάμεις και οι υπηρεσίες διάσωσης εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο», πρόσθεσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει το σημείο όπου γίνονται οι έρευνες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Search&rescue of missing soldiers is ongoing.

Our armed forces & rescue services are working around the clock.

This accident is incredibly difficult&painful for us. Our hearts are with the soldiers, their families&friends.

Thank you to the US Ambassador Kara C. McDonald… pic.twitter.com/4P4LGGxsPI

— Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) March 27, 2025