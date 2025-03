Επιδρομή ουκρανικού drone τη νύχτα σήμερα Τετάρτη τραυμάτισε πολίτη και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram (στη φωτογραφία από το Χ, @Archer83Able, επάνω, πυρκαγιά μετά τις ρωσικές επιθέσεις στην Κρεβί Ρι).

Ο ανθρωπος που τραυματίστηκε διακομίστηκε και εισήχθη σε νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Ανέφερε επίσης ότι έσπασαν τζάμια σε πολλά διαμερίσματα πολυκατοικίας, σε κοινωνική εγκατάσταση και σε βοηθητικό κτίριο ιδιωτικής κατοικίας.

Μαζική επιδρομή ρωσικών drones προκάλεσε «μεγάλη καταστροφή» στην πόλη Κρεβί Ρι της κεντρικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ολεξάντρ Βίλκουλ τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα.

Moments after Zelensky announced that Ukraine and Russia had agreed to a ceasefire concerning infrastructure, Putin’s forces launched deadly drones at the Ukrainian president’s hometown — Kryvyi Rih. pic.twitter.com/dGSr8qSBl2

— KyivPost (@KyivPost) March 25, 2025