«Δεν υιοθετήθηκε κοινή δήλωση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία» – Λαβρόφ: «Εφικτή η συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα»

Ο Ρώσος γερουσιαστής και πρώτος αναπληρωτής του επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Άνω Βουλής στη Ρωσία, Βλαντίμιρ Τσιζόφ δήλωσε ότι δεν υιοθετήθηκε κοινή δήλωση από τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες στο Ριάντ εξαιτίας «της θέσης της Ουκρανίας».

Ο Τσιζόφ, που μίλησε στο κρατικό κανάλι Rossiya-24, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

«Το γεγονός ότι κάθισαν για 12 ώρες και προφανώς συμφώνησαν σε μια κοινή δήλωση, η οποία όμως δεν υιοθετήθηκε λόγω της θέσης της Ουκρανίας, είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδεικτικό», σχολίασε ο Ρώσος γερουσιαστής.

Διεθνή ΜΜΕ εκτιμούσαν ότι σήμερα θα δημοσιοποιούνταν η κοινή δήλωση μετά τις συνομιλίες στο Ριάντ, ωστόσο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο στην καθιερωμένη τηλεσύσκεψή του με Ρώσους και διεθνείς δημοσιογράφους.

Αντίθετα, ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι το αποτέλεσμα των συνομιλιών δεν θα δημοσιοποιηθεί.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της συνάντησης διαβιβάστηκαν στις πρωτεύουσες των δύο χωρών και «αναλύονται» επί του παρόντος.

«Μιλάμε για τεχνικές συνομιλίες, που μπαίνουν σε λεπτομέρειες, οπότε φυσικά το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών σίγουρα δεν θα δημοσιοποιηθεί», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στην καθημερινή τηλεσύσκεψή του με Ρώσους και διεθνείς δημοσιογράφους.

«Το επαναλαμβάνω και πάλι, οι ενημερώσεις προς τις πρωτεύουσες τώρα αναλύονται. Μόνο τότε θα είναι δυνατόν να μιλήσουμε για κάποια συμπεράσματα», σημείωσε.

Σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέας τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Πεσκόφ είπε ότι δεν υπάρχουν σχέδια αυτή τη στιγμή, αλλά ότι θα μπορούσε να κανονιστεί γρήγορα, αν χρειαστεί.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν τώρα λόγοι για τριμερείς συνομιλίες που να περιλαμβάνουν και την Ουκρανία, ο Πεσκόφ είπε ότι αυτό δεν έχει συζητηθεί.

