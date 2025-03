Η Τουρκία πλησιάζει το σημείο καμπής απ’ όπου δεν θα υπάρχει επιστροφή στη Δημοκρατία, εκτιμά ο Economist σε σημερινό του άρθρο, συνοψίζοντας τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, με τη σύλληψη και προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, αλλά και τις τεράστιες διαδηλώσεις που συνεχίστηκαν χθες για πέμπτο 24ωρο.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου «θα περάσει μήνες, ίσως και χρόνια, στη φυλακή» αναφέρει το δημοσίευμα και σημειώνει:

«Η Τουρκία πλησιάζει σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνησή της εξακολουθούσε να είναι αυτό που οι πολιτικοί επιστήμονες αποκαλούν ανταγωνιστικό αυταρχικό καθεστώς: αν και ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ασκεί ανεξέλεγκτες εκτελεστικές εξουσίες και de facto ελέγχει τα δικαστήρια και το μεγαλύτερο μέρος των μέσων ενημέρωσης, οι εκλογές στην Τουρκία παρέμεναν ως επί το πλείστον ελεύθερες. Όμως στις 19 Μαρτίου η αστυνομία συνέλαβε τον κ. Ιμάμογλου, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως ο ισχυρότερος αντίπαλος του κ. Ερντογάν, μαζί με δεκάδες άλλους, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων συμβούλων του και άλλων τοπικών αξιωματούχων. Αυτό που απομένει, πλησιάζει την απροκάλυπτη απολυταρχία».

Turkey is nearing a point of no return. Only last week, its government was still what political scientists call a competitive authoritarian regime. Now it is close to naked autocracy https://t.co/OcWvqGZJuU

— The Economist (@TheEconomist) March 23, 2025