Ο Τζάστιν Μπίμπερ λέει ότι έχει «προβλήματα θυμού» – Παραδέχεται ότι μερικές φορές «μισεί τον εαυτό του»

Ο τραγουδιστής της ποπ, Τζάστιν Μπίμπερ, ανέβασε μια σειρά από αινιγματικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο μαζί με φωτογραφίες του και βίντεο όπου παίζει όργανα με μια μπάντα.

«Έχω κι εγώ θέματα θυμού, αλλά θέλω να ωριμάσω και να μην αντιδρώ τόσο απογοητευτικά» έγραψε ο 31χρονος Τζάστιν Μπίμπερ με ένα emoji facepalm.

Τρεις φωτογραφίες συνόδευαν τη λεζάντα, μεταξύ των οποίων μία με το πρόσωπό του προς τα κάτω φορώντας ένα φούτερ με κουκούλα, ένα στιγμιότυπο του όταν ήταν νεότερος, μια σειρά εμπορευματοκιβωτίων και μια μικροσκοπική εικόνα αυτού που φαίνεται να είναι ο γιος του, Jack Blues.

«Όλοι μας νομίζουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί»

Αργότερα το Σάββατο, ο τραγουδιστής του Ghost δημοσίευσε ένα βίντεο με τον ίδιο να παίζει μουσική με μια μπάντα. «Νομίζω ότι μερικές φορές μισώ τον εαυτό μου όταν νιώθω ότι αρχίζω να γίνομαι μη αυθεντικός» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Και πρόσθεσε: «Τότε θυμάμαι ότι όλοι μας νομίζουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί, αλλά εξακολουθώ να μισώ όταν αλλάζω τον εαυτό μου για να ευχαριστήσω τους ανθρώπους».

Οι αναρτήσεις έρχονται μετά την αυξανόμενη δημόσια ανησυχία για την ψυχική και σωματική υγεία του καλλιτέχνη, αν και πολλοί επαίνεσαν τον τραγουδιστή για τις ειλικρινείς δηλώσεις του.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μπίμπερ παραδέχτηκε στο Instagram ότι «πάντα ένιωθε ανάξιος» παρά το γεγονός ότι περιβάλλεται από τόση αγάπη και επαίνους από τους θαυμαστές του.

«Τίποτα δεν μας χρωστάνε και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν»

Και την προηγούμενη εβδομάδα αποκάλυψε: «Δεν έχουμε τίποτα να αποδείξουμε σήμερα, μόνο το δώρο της ζωής έχουμε για να το αποδεχτούμε και να το απολαύσουμε. Τίποτα δεν μας χρωστάνε και δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν».

Ο εκπρόσωπός του είχε προηγουμένως αποκρούσει τις φήμες για χρήση ναρκωτικών από τον Τζάστιν Μπίμπερ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «επιβλαβείς». Παρά την ανησυχία των θαυμαστών του, ο τραγουδιστής του Sorry εθεάθη την Παρασκευή σε βραδινό ραντεβού με τη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ.

Έδειχνε ξεκούραστος και ευδιάθετος για την έξοδό του στο διάσημο στέκι Sushi Park στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια. Η έξοδός τους έρχεται εν μέσω εικασιών ότι το νέο άλμπουμ της Σελένα Γκόμεζ, I Said I Love You First, έχει diss tracks για τον διάσημο πρώην της.

Ο Τζάστιν και η Γκόμεζ χώρισαν οριστικά λίγους μήνες πριν παντρευτεί τη Χέιλι, με την οποία υποδέχτηκαν τον Jack τον Αύγουστο του 2024.





*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: Τζάστιν Μπίμπερ, Χέιλι Μπίμπερ και το μωρό τους / Photo: justinbieber/Instagram