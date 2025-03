Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops «ταξιδεύει» στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη μπασκετική γιορτή ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops «ταξιδεύει» και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας το μπάσκετ στην «καρδιά» κάθε γειτονιάς! Η πρώτη «στάση» στη συμπρωτεύουσα για το 2025, είναι η Θέρμη, όπου το Σάββατο 29 Μαρτίου η Πλατεία Παραμάνα θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο μπασκετικό hotspot. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική, αθλητική εμπειρία, με συναρπαστικούς αγώνες 3×3 και παράλληλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες για κάθε ηλικία, σε μία ατμόσφαιρα γεμάτη με μπασκετική ενέργεια!

Δήλωσε συμμετοχή στο Τουρνουά 3×3 του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στη Θέρμη εδώ!

Όπως κάθε φορά, στο επίκεντρο του ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops βρίσκεται το τουρνουά 3×3, το οποίο περιλαμβάνει τρεις μεικτές ηλικιακές κατηγορίες (10-13, 14-17, 18+), ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους και όλες που θέλουν να… δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στις ντρίπλες και τις πάσες.

Παράλληλα, η Πλατεία Παραμάνα θα γεμίσει με δράσεις που κάνουν το μπάσκετ γιορτή, από φουσκωτό γήπεδο για παιδιά και Face Painting, μέχρι 360° Photo Booth, Arcade Basketball Games και challenges για συμμετέχοντες και θεατές. Το θέαμα θα απογειωθεί με το Street Basketball Show του μοναδικού freestyler DudeK, ενώ αναμνηστικά δώρα από τη ΔΕΗ και τη Eurohoops θα περιμένουν όσους και όσες ζήσουν την εμπειρία από κοντά.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops αναδεικνύει τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς μέσω της άθλησης, της ψυχαγωγίας αλλά και της διάδοσης του 3×3, του δημοφιλούς, γρήγορου και δυναμικού παιχνιδιού που από τους δρόμους βρέθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops έχει «ταξιδέψει» σε Κορυδαλλό, Βούλα, Λαύριο, Μεταμόρφωση, Αμπελόκηπους, Παλαιό Φάληρο, Εύοσμο, Πανόραμα, Μαρούσι, Μοναστηράκι, Νέα Παραλία, Νέα Ιωνία, Καλαμαριά, Κηφισιά, Πειραιά και Νέα Σμύρνη. Επιπλέον «σταθμοί» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα ακολουθήσουν εντός του 2025.

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops στην Πλατεία Παραμάνα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης.