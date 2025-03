Ο Εμπαπέ έπαθε… Ιωαννίδη στη συνάντηση της εθνικής Γαλλίας – Το πανάκριβο μπουφάν Dior του Γάλλου

Ο Κιλιάν Εμπαπέ τράβηξε τα βλέμματα στη συνάντηση της εθνικής Γαλλίας αφού «έσκασε» με το πολυτελές varsity jacket της Dior που θα μπορούσαμε να πούμε πως θύμισε τον Φώτη Ιωαννίδη στην χθεσινή συνάντηση της Εθνικής μας ομάδας.

Η εθνική Γαλλίας 20 και 23 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει την Κροατία για το Nations League με τον Εμπαπέ να ενσωματώνεται στο σύνολο του Ντεσάν.

Για την ιστορία το καταπληκτικό μπουφάν του Κιλιάν Εμπαπέ κοστίζει 3.970 ευρώ, με το συγκεκριμένο μπουφάν να αποτελεί μέρος μιας ειδικής capsule συλλογής εμπνευσμένης από το Έτος του Φιδιού στην κινεζική παράδοση.

Το λευκό μπουφάν, κατασκευασμένο από μαλλί, διαθέτει κεντημένες λεπτομέρειες σε κίτρινο και ροζ χρώμα, καθώς και ένα χαρακτηριστικό σχέδιο πράσινου φιδιού που σχηματίζει το λογότυπο Dior.

My goat Mbappé : Without even seeing him, it’s 10000/10! 💯 Everything about him is perfect ! the glasses, the watch, the jacket, the shoes, and his presence. Finally he’s here 🤧 how much I’ve missed him! pic.twitter.com/U5UmsiHd0j

— Ema 🇫🇷 (@shemelhaj) March 17, 2025