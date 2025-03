Εμπαπέ: «Είμαι εξαντλημένος, ακόμα και η προθέρμανση ήταν δύσκολη» (vid)

«Ήταν πολύ δύσκολο, όλοι είδαν τον αγώνα κόντρα στην Ατλέτικο, 120 λεπτά γεμάτα ένταση… Και δύο μέρες μετά, να παίζεις ξανά είναι δύσκολο, ακόμα και η προθέρμανση ήταν δύσκολη. Αλλά πρέπει να σεβόμαστε το έμβλημα, να παλεύουμε μέχρι τέλους, και αυτό ακριβώς κάναμε και καταφέραμε να κερδίσουμε. Τι δύσκολο παιχνίδι. Είμαι νεκρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ρεάλ αντιμετώπισε την Βιγιαρεάλ μόλις 66 ώρες μετά την αναμέτρηση με την Ατλέτικο για τους «16» του UEFA Champions League κι όπως είναι λογικό, οι «Μαδριλένοι» δεν κατάφεραν να ξεκουραστούν κατάλληλα.

Mbappe after the end of the Villarreal match: «It was very difficult… I’m dead… What a match.»

