Κιλιάν Εμπαπέ: Ο νέος βασιλιάς της Μαδρίτης και η δικαίωση για το «μπουκάλι κέτσαπ» (pic, vids)

«Ο Εμπαπέ είναι σαν ένα μπουκάλι κέτσαπ, ξαφνικά θα αρχίσει να βάζει πολλά γκολ», είχε πει χαρακτηριστικά πριν μερικούς μήνες ο Τιμπό Κουρτουά, για το όχι και τόσο καλό ξεκίνημα του Γάλλου σταρ στη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης και φαίνεται πως αρχίζει να δικαιώνεται ο Βέλγος κίπερ.

Έχει φτάσει αισίως τις 44 συμμετοχές μέχρι σήμερα με τη Ρεάλ, σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 31 γκολ και πέντε ασίστ, με τον Εμπαπέ να δείχνει πως έχει αφήσει πίσω του το νωθρό ξεκίνημά του με τους «μερένγκες».

Δεν είναι υπερβολή να τον χαρακτηρίσει κάποιος Βασιλιά της Μαδρίτης τον Εμπαπέ, όχι μόνο για την παρουσία του εντός γηπέδου, αλλά και για το συμβόλαιό του. Ερχόμενος ως ελεύθερος από την Παρί, το περασμένο καλοκαίρι, με την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο ο 26χρονος πήρε και ένα τεράστιο μπόνους (signing bonus), που θα μπορούσε να είναι κάλλιστα το ποσό κάποιας μεταγραφής για τη Ρεάλ. Κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ ως signing bonus πήρε ο Γάλλος, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στην Ισπανία, με το συμβόλαιό του να είναι στα 15 εκατ. ευρώ. Όσα και του Βινίσιους…

Και εδώ έρχεται το «αλλά», με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να αξιώνει περισσότερα ώστε να ανανεώσει, αφού σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Ισπανία, ο «Βίνι» έχει θέσει ως όρο οι απολαβές του να είναι περισσότερες από του Εμπαπέ. Κάπως έτσι, ο Γάλλος ίσως… αναγκαστεί να γίνει Βασιλιάς της Μαδρίτης μόνο στο χορτάρι, κάτι που φαίνεται να το πετυχαίνει, για την ώρα. 20 γκολ σε 26 συμμετοχές στη La Liga και επτά σε 12 ματς Champions League o Εμπαπέ, την ώρα που ο Βινίσιους έχει 10 σε 20 αγώνες πρωταθλήματος και επτά σε 10 του Champions League.

Μοιραία, ο Εμπαπέ θα μπαίνει σε σύγκριση με τον Βινίσιους και αυτό ίσως αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι για την Ρεάλ. Είτε θα «απογειώσει» και τους δύο, είτε θα τους… χαντακώσει. Πάντως, ο νεοφερμένος Γάλλος σούπερ σταρ φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω του το κακό ξεκίνημα, έχει δικαιώσει στο 100% την φοβερή ατάκα του Κουρτουά και σε κάθε του εμφάνιση δείχνει αυτοπεποίθηση. Η απόδειξη; Μία περίτεχνη ενέργεια που άφησε… ξερό τον Γιόσκο Γκβάρντιολ, στην αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Σίτι, για τα νοκ άουτ playoffs του Champions League. Απολαύστε την…

Werey Mbappe. He enjoyed that too much 😂 pic.twitter.com/Qq614VqnQv

— Sporting King (@sportingking365) February 19, 2025