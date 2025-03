Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι το βράδυ χθες Δευτέρα έπληξαν «στρατιωτικούς στόχους» στη νότια Συρία, όπως «κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις» (φωτογραφία, επάνω, από syriahr.com).

Στις τοποθεσίες είχαν εντοπιστεί όπλα και οχήματα του ανατραπέντος καθεστώτος Ασαντ, αναφέρει η ανακοίνωση.

#Syria: footage coming in from the city of #Daraa where people are digging for people under the rubble following an Israeli airstrike.

Striking Daraa, ‘Cradle of the Revolution’ on the eve before that revolution is being celebrated by thousands might be clearest provocation yet. pic.twitter.com/PEUth1s5rG

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 17, 2025