Εντυπωσιακές εικόνες έρχονται από το ιρανικό νησί Χορμούζ, όπου δημοφιλής παραλία βάφτηκε κόκκινη μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Βίντεο, που αναρτήθηκαν στα social media, δείχνουν την Silver and Red Beach γεμάτη κόσμο να θαυμάζει το χρώμα της.

Οι βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και το νερό που έπεφτε από τα βράχια δημιούργησε καταρράκτες αφήνοντας ένα κόκκινο μονοπάτι μέχρι την ακτή.

Heavy rainfall and iron oxide in the soil created this surreal, blood-colored scene. (Hananya Naftali) pic.twitter.com/PGP8Je64OR

Hormuz 🌈 Island, Iran

Hormuz Island, the remote colorful island of Iran with the blood beach. The entire island is made of colorful mountains. pic.twitter.com/ZXtsa9ZSeF

— ⚜𝐏𝐇𝐎𝐄𝐍𝐈𝕏 ֍ 𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍⚜ (@XPHOENIXDRAGON) March 6, 2025